На товарищескую встречу между Португалией и Испанией оба тренерских штаба прибегли к ротации, но Луис Энрике и Фернанду Сантуш имеют столь мощный выбор исполнителей, ослабление состава чувствовалось разве что благодаря усилению скамейки запасных. У испанцев на банке оказались Рамос, Фати, Родри, Навас и де Хеа, а португальцы дали отдых Фелишу, Бернарду Силве, Карвалью, Жоте и Бруну Фернандешу. Стоит отметить, что в старте "селесао" вышла чуть ли не половина лидеров (Роналду, Пепе, Геррейро и т.д.), в то время как "Фурия Роха" продолжила экспериментировать с ближайшим резервом.

Первые полчаса поединка прошли под знаком тотального доминирования Испании. Гости ничего не позволяли сопернику, а сами провели целых десять ударов по воротам – пять из них оказались очень опасными. Уже на 3-й минуте они могли открыть счёт в результате прострела Ольмо с левого фланга и выхода Жерара Морено лицом к лицу, но его выстрел с минимальной дистанции парировал Патрисиу. Родриго Морено дважды пробивал из-за пределов штрафной после смещения с фланга – один удар прошел мимо дальнюю штангу, другой взял Патрисиу. Также он поймал удар Ольмо по центру метров с 20-ти, а Жерар Морено из пределов штрафной стрелял мимо ближнего угла.

Португальцы за этот период имели только удар Санчеша из-за пределов штрафной, однако ближе к последние трети первого тайма хозяева таки перехватили инициативу. Они и раньше агрессивно прессинговали, но теперь перевели игру на чужую половину – и моменты пошли, хотя их качество было откровенно низким. Вспоминается только ряд стандартов и неточных замыканий, а первую реальную возможность забить "селесао" упустили аж на 43-й минуте: Роналду перевисел Регилона и сбросил подачу Санчеша с правого угла вратарской на Тринкау, тот выкатил пас на 11 метров, а Геррейро пробил – значительно выше ворот! В конце концов, на перерыв команды ушли при нулях на табло.

В раздевалках оба тренера провели тройные замены: у испанцев вышли Гайя, Мерино и Кампанья (позднее к ним присоединились Родри и дебютант Траоре), а у португальцев – Бернарду Силва, Карвалью и Рубен Диаш. Особого оживления в игре в первые 25 минут не произошло, но стоит отметить, что моменты создавали лишь португальцы. Их было только два – но каких! На 54-й минуте Роналду с линии штрафной выстрелил в перекладину, а на 67-й он же внешней стороной стопы вырезал передачу на правый край под удар Санчешу – Ренату также попал в перекладину, а мяч срикошетил в линию ворот! Гола не случилось.

На 70-х минутах команды активизировались, розминявшись рядом моментов. Так, на 70-й минуте мимо дальнего угла с дистанции пробивал Роналду, а испанцы огрызнулись на 73-й прострелом Траоре под удар Ольмо метров с 11-ти – Патрисиу парировал. Португалия на 75-й ответила идентичным эпизодом – это Тринкау стрелял из центра штрафной, а Кепа парировал. Фернанду Сантуш, тем временем, пытался развить успех, бросив в бой Жоау Фелиша и Жоту, а Луис Энрике в ответ выпустил Серхио Рамоса. Впрочем, несмотря на определённое обострение в матче, поединок в целом выглядел ровно и даже скучно.

В концовке встречи Испания стала катать мяч для контроля, не оставляя Португалии шансов для контратак. При этом "Фурия Роха" и сама особо не обостряла: на 80-й минуте Траоре пробил с правого края штрафной мимо дальнего угла, а на 89-й Рамос замкнул подачу с углового очень неточным ударом головой – вот и все моменты гостей до конца поединка. "Селесао" уже в компенсированное время сумели выскочить в контрвыпад с выстрелом Жоты метров с 20-ти, но его заблокировали; хозяева заработали угловой, подачу с которого Рубен Семеду перевёл на дальнюю штангу – Фелиш должен был замыкать с метра, однако мяч пролетел под его ногой. В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.