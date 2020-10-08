Обстрел перекладин и героизм Патрисиу в видеообзоре матча Португалия – Испания
09:34 - Читати українською
Португалия и Испания не смогли забить мяч в товарищеском поединке. Смотрите видеообзор матча Португалия – Испания.
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завершено
Пиренейское дерби получилось напряженным, но нерезультативным. В течение первого тайма испанцы имели серьезное преимущество. Ольмо и Морено промахивались из выгодных позиций, также несколько эффектных сейвов совершил голкипер Португалии Патрисиу.
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После перерыва картина изменилась, и уже не везло хозяевам – Роналду и Санчеш встряхнули перекладины мощными ударами. В конце концов, матч так и завершился соседским нулевым миром.
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