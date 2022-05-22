Команда Стефано Пиоли сенсационно осталась в борьбе за чемпионство до последнего тура. Сегодня Милану будет достаточно ничьей на поле Сассуоло, чтобы завоевать 19-е Скудетто в своей истории.

Звезда Милана стал лучшим игроком Серии А на своей позиции – это его первый сезон в чемпионате

Клуб уже ощутил последствия таких результатов. За последнюю неделю клубный магазин Милана подвергся настоящему штурму, сообщает La Gazzetta dello Sport. Фан-шоп принял более 7000 посетителей. Некоторые позиции товаров полностью распроданы. Установлен абсолютный рекорд продаж – на 250% больше среднего показателя.

К слову, матч Сассуоло – Милан состоится сегодня в 19:00. Интересно, что арена будет заполнена болельщиками "россонери", выкупившими 18 тысяч билетов (стадион вмещает 21 тысячу).