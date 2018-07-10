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Фантастический гол Бутко в матче против Витесса

9 июля 23:50 18 Читати українською
Фантастический гол Бутко в матче против Витесса
Шахтер в матче против Витесса

Защитник "горняков" Богдан Бутко забил шедевральный гол из-за пределов штрафной.

На 57 минуте поединка украинец решился на удар из-за пределов штрафной и не прогадал.

Шахтар – Вітесс – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Гол Бутко помог Шахтеру обыграть нидерландский Витесс в рамках подготовки "горняков" к новому сезону.

Матч завершился впевненой победой Шахтера 4:1.

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Шахтер - Витесс: Понедельник 09 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
4 : 1
Витесс
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