В Норвегию Рома приехала в статусе лидера группы, но матч стал холодным душем для "волков", которые получили в свои ворота 6 голов. После финального свистка около 400 фанатов итальянской команды на повышенных тонах пообщались с футболистами.

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"Это позор. Возвращайтесь домой пешком. После такого унижения единственный способ хоть как-то реабилитироваться перед фанатами и цветами клуба – обыграть Наполи на выходных". Это были едва ли не самые приличные фразы в адрес футболистов Ромы.

Более того, тифози отказались принять футболку Лоренцо Пеллегрини, которую 7-й номер "волков" хотел отдать после финального свистка. "Мы это делаем не из-за неуважения к тебе, а просто не хотим что-то принимать от игроков, которые унизили клуб", – передает слова тифози Corriere dello Sport.

Поражение в Норвегии отбросило Рому на второе место группы с 6-ю очками. Будё-Глимт возглавил квартет, имея 7 пунктов. Следующий матч в Серии А подопечные Жозе Моуринью сыграют 24 октября против лидера чемпионата – Наполи.

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