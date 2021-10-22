Фанати Сент-Етьєна зірвали початок матчу, закидавши поле файєрами – тренеру не пробачили провальний старт сезону
Вболівальники Сент-Етьєна розлючені через останні виступи команди під керівництвом Клода Пюеля.
Сент-Етьєн та Анже не встигли розпочати поєдинок, коли фанати "зелених" почали кидати піротехніку на стадіон. Суддя одразу ж відвів команди у роздягальні, а розлючених вболівальників намагаються заспокоїти, зокрема й силами правоохоронних органів.
"Повертайтеся додому пішки": фанати Роми обурені 1:6 від Буде-Глімт і відмовилися від футболки лідера команди
Причиною такого жорсткого протесту стали катастрофічні результати Сент-Етьєна в цьому сезоні: жодної перемоги в 10 турах та лише 4 набраних очки. Фанати вимагають відставки Клода Пюеля.
Наразі команди очікують на рішення арбітра щодо старту поєдинку. Не виключено, що Сент-Етьєн та Анже проведуть свій матч сьогодні – працівники стадіону намагаються усунути проблеми, які спричинила агресивна поведінка фанатів.
Ель Класіко після української розминки, доленосні дербі Сульшера і Моурінью + ще 4 топ-битви – анонс казкового вікенду