Вболівальники Сент-Етьєна розлючені через останні виступи команди під керівництвом Клода Пюеля.

Домашня арена Сент-Етьєна у піротехніці / фото з відкритих джерел

Сент-Етьєн та Анже не встигли розпочати поєдинок, коли фанати "зелених" почали кидати піротехніку на стадіон. Суддя одразу ж відвів команди у роздягальні, а розлючених вболівальників намагаються заспокоїти, зокрема й силами правоохоронних органів.

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Причиною такого жорсткого протесту стали катастрофічні результати Сент-Етьєна в цьому сезоні: жодної перемоги в 10 турах та лише 4 набраних очки. Фанати вимагають відставки Клода Пюеля.

Наразі команди очікують на рішення арбітра щодо старту поєдинку. Не виключено, що Сент-Етьєн та Анже проведуть свій матч сьогодні – працівники стадіону намагаються усунути проблеми, які спричинила агресивна поведінка фанатів.

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