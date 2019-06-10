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Фанаты разбили голову полицейскому – жуткое видео с чемпионата Румынии

07:30 34 Читати українською
Фанаты разбили голову полицейскому – жуткое видео с чемпионата Румынии
Работа полицейских во время спортивных мероприятий может быть очень опасной / Фото NBC

Ужасный инцидент произошел в матче плей-офф за место в элитном дивизионе румынского чемпионата.

В одном из стыковых матчей чемпионата Румынии Университатя принимала Херманнштадт, где гости уверенно победили со счетом 2:0.

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Разъяренные фанаты хозяев начали бросать на поле различные предметы, один из которых попал в голову полицейскому, который упал без сознания. Его коллеги сразу бросились помогать пострадавшему и оказывать первую медицинскую помощь.

В настоящее время полицейский находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

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