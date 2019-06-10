Фанати розбили голову поліцейському – моторошне відео з чемпіонату Румунії

Робота поліцейських під час спортивних заходів може бути дуже небезпечною / Фото NBC

Жахливий інцидент трапився у матчі плей-офф за місце в елітному дивізіоні румунського чемпіонату.

В одному зі стикових матчів чемпіонату Румунії Універсітатя приймала Херманнштадт, де гості впевнено перемогли з рахунком 2:0.

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Розлючені фанати господарів почали кидати на поле різні предмети, один з яких влучив у голову поліцейському. Правоохоронець впав без свідомості. Його колеги відразу кинулись допомагати постраждалому та надавати першу медичну допомогу.

На даний час поліцейський знаходиться в лікарні. Лікарі оцінюють його стан як стабільний.