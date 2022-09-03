Олимпиакос на своем сайте объявил о подписании экс-защитника Реала Марсело.

Марсело не смог трудоустроиться в топ-чемпионате и близок к переезду в Грецию

Сроки и условия соглашения не сообщаются, однако Transfermarkt отмечает, что 34-летний защитник подписал контракт с греками на один сезон с возможностью пролонгации еще на год.

Напомним, Марсело перебрался в Реал из Флуминенсе в январе 2007 года и провел в составе мадридцев 15 лет (завоевал 5 кубков Лиги чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА, четырежды становился триумфатором Клубного чемпионата мира, а также 6 раз выигрывал золото чемпиона Испании, 2 Кубка и 5 Суперкубков Испании).

Летом у него завершился контракт с мадридским клубом и бразилец стал свободным агентом. Несмотря на слухи об интересе со стороны Лестера, Монцы, Байера, Ниццы, клубов из МЛС и Катара, Марсело оказался в Греции. Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.

Трансферный дедлайн лета 2022: Мудрик остается, 3 трансфера Барсы на финише, доминация английской "суперлиги"