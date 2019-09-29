Фанаты Лиона создали оригинальный перфоманс против раннего начала матчей в Лиге 1

Французские болельщики не являются "жаворонками" и не хотят просыпаться утром для посещения матчей.

В рамках 8-го тура Лиги 1 Лион в родных стенах неожиданно уступил Нанту (0:1).

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Однако это не самый большой фактор, который возмутил местных болельщиков. Фанаты разозлились из-за время проведения матча (14:30 по Парижу), который был смещен для удобной трансляции в Китае (19:30 по Пекину).

Сторонники "олимипйцив" во время поединка фрагментами выложили флаг Тибета как протест против такого расписания поединков.

Шахтер требует паспортные данные, чтобы слить сепарам, как весной 2014 года, – громкое заявление ультрас "горняков"

Напомним, между Китаем и Тибетом существует давний конфликт из-за самопровозглашения независимости последними.