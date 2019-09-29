toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ДИНАМО КИЕВ - СК ДНЕПР-1 АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО

Фанаты Лиона создали оригинальный перфоманс против раннего начала матчей в Лиге 1

10:36 30 Читати українською
Фанаты Лиона создали оригинальный перфоманс против раннего начала матчей в Лиге 1
Болельщики Лиона / Фото ФК Лион

Французские болельщики не являются "жаворонками" и не хотят просыпаться утром для посещения матчей.

 

В рамках 8-го тура Лиги 1 Лион в родных стенах неожиданно уступил Нанту (0:1).

Неймар – о конфликте с болельщиками ПСЖ: Это как отношения с девушкой

Однако это не самый большой фактор, который возмутил местных болельщиков. Фанаты разозлились из-за время проведения матча (14:30 по Парижу), который был смещен для удобной трансляции в Китае (19:30 по Пекину).

Сторонники "олимипйцив" во время поединка фрагментами выложили флаг Тибета как протест против такого расписания поединков.

Шахтер требует паспортные данные, чтобы слить сепарам, как весной 2014 года, – громкое заявление ультрас "горняков"

Напомним, между Китаем и Тибетом существует давний конфликт из-за самопровозглашения независимости последними.

blog_ava
"Я вбив у собі гравця і почуваюся абсолютно спокійно". Правила життя Андрія Шевченка
11:00
633
Теги
Лион Лион Франция футбольные фанаты Лион - Нант
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
0
мин
Наполи
13:30
Брешия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук