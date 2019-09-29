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Фанати Ліона створили оригінальний перфоманс проти раннього початку матчів у Лізі 1

10:36 49 Читать на русском
Фанати Ліона створили оригінальний перфоманс проти раннього початку матчів у Лізі 1
Вболівальники Ліона / Фото ФК Ліон

Французькі вболівальники не є "жайворонками" та не хочуть прокидатись зранку для відвідування матчів.

 

В рамках 8-го туру Ліги 1 Ліон в рідних стінах несподівано поступився Нанту (0:1).

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Проте це не найбільший фактор, який обурив місцевих вболівальників. Фанати розізлились через час проведення матчу (14:30 за Парижем), який був зміщений для зручної трансляції у Китаї (19:30 за Пекіном).

Прихильники "оліміпйців" під час поєдинку фрагментами виклали прапор Тибету як протест проти такого розкладу поєдинків.

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Нагадаємо, між Китаєм та Тибетом існує давній конфлікт через самопроголошення незалежності останніми.

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Ліон Ліон Франція футбольні фанати Ліон - Нант
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