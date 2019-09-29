Неймар – о конфликте с болельщиками ПСЖ: Это как отношения с девушкой

Звезда ПСЖ Неймар верит, что их "любовь" с фанатами парижан еще возродится.

"Мои отношения с фанатами ПСЖ похожи на отношения с девушкой. Когда дела идут плохо, ты не разговариваешь с ней.

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С большой любовью и объятиями все вернется на свои места. Я отдам жизнь на поле для успеха ПСЖ", – цитирует Неймара Get French Football News.

Напомним, парижские болельщики злы на 27-летнего бразильца из-за его заявлений о желании покинуть клуб летом. Трансфер так и не состоялся, поэтому сейчас Неймар "пожинает плоды" своих капризов.

В текущем сезоне Лиги 1 форвард провел 4 матча, в которых отметился тремя голами.

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