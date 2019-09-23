Шахтер хотел слить наши данные сепарам, как в 2014 году, – ультрас "горняков" сделали громкое заявление

Ультрас донецкого Шахтера объяснили, почему не присутствовали на стадионе во время выездного матча 7 тура УПЛ против Десны (0:1).

Группа активных фанатов Шахтера была вынуждена поддерживать свою команду за пределами стадиона им. Юрия Гагарина во время матча 7 тура УПЛ против Десны (0:1). Как объяснили болельщики, руководство "горняков" хотело передать их паспортные данные террористическим группировкам "ДНР".

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"Вот так в этот раз мы поддерживали Шахтер. Почему? Потому что администрация клуба требует наши паспортные данные.

Зачем? Для того что бы слить наши данные сепарам. Как слили весной 2014 года", – написали фанаты в своем Twitter.

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