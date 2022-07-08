Буквально через несколько минут после стартового свистка арбитр вынужден был остановить игру и забрать футболистов с поля. Ультрас Лехии, используя бейсбольные биты, устроили драку сначала со стюардами, а затем начали выяснять отношения между собой на одном из фан-секторов. Пауза длилась более получаса, после чего игра была продолжена, сообщает Meczyki.

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Перед матчем хулиганы разгромили еще и паб, расположенный на территории стадиона. Полиция начала расследование инцидента – будут изъяты записи с камер видеонаблюдения и допрошены свидетели. К слову, во время игры ни одного правоохранителя на арене не было – Лехия не подавала соответствующую заявку в местные органы.

Клуб в официальном заявлении выразил возмущение действиями нарушителей порядка. "Хочу извиниться перед всеми, кто пришел на стадион, от себя и всей команды за то, что произошло на одной из трибун. Нам стыдно", – заявил главный тренер Томаш Качмарек.

Очевидно, что гданский клуб теперь получит серьезный штраф от УЕФА и частичное (или полное) закрытие трибун на следующий еврокубковый матч.

К слову, поединок завершился победой Лехии со счётом 4:1. Ответный матч в Северной Македонии будет сыгран 14 июля.

Na stadionie Lechii konsternacja. Na trybunie najzagorzalszych kibiców doszło do sporych burd. Dziwne, użyty sprzęt w tym kije baseballowe. Mecz przerwany... pic.twitter.com/1ZRyqBjKKS — Jakub Treć (@KubaTrec) July 7, 2022