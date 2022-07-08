Буквально через кілька хвилин після стартового свистка арбітр змушений був зупинити гру і забрати футболістів з поля. Ультрас Лехії, використовуючи бейсбольні бити, влаштували бійку спочатку зі стюардами, а потім почали з'ясовувати стосунки між собою на одному з фан-секторів. Пауза тривала більш як півгодини, після чого гру було продовжено, повідомляє Meczyki.

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Перед матчем хулігани розгромили ще й паб, розташований на території стадіону. Поліція розпочала розслідування інциденту – будуть вилучені записи з камер відеоспостереження та допитані свідки. До слова, під час гри жодного правоохоронця на арені не було – Лехія не подавала відповідної заявки до місцевих органів.

Клуб в офіційній заяві висловив обурення діями порушників порядку. " Хочу попросити вибачення перед усіма, хто прийшов на стадіон, від себе та всієї команди за те, що сталося на одній із трибун. Нам соромно", – заявив головний тренер Томаш Качмарек.



Очевидно, що гданський клуб тепер отримає серйозний штраф від УЄФА та часткове (чи навіть повне) закриття трибун на наступний єврокубковий матч.

До слова, поєдинок завершився перемогою Лехії з рахунком 4:1. Матч-відповідь у Північній Македонії буде зіграний 14 липня.

Na stadionie Lechii konsternacja. Na trybunie najzagorzalszych kibiców doszło do sporych burd. Dziwne, użyty sprzęt w tym kije baseballowe. Mecz przerwany... pic.twitter.com/1ZRyqBjKKS — Jakub Treć (@KubaTrec) July 7, 2022