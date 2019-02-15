Фанаты Динамо Загреб вывесили украинский флаг на матче с Викторией Пльзень – фото дня

Ультрас загребского Динамо Bad Blue Boys вывесили флаг Украины в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы против Виктории Пльзень.

Динамо Загреб уступило Виктории Пльзень в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (1:2). Но болельщики хорватского клуба, которые прибыли в Чехию, успели поддержать Украину.

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Во время поединка на гостевой трибуне появился украинский флаг, который находился недалеко от хорватского.

Также известно о хороших взаимоотношениях между ультрас загребского и киевского Динамо.