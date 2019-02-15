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Фанаты Динамо Загреб вывесили украинский флаг на матче с Викторией Пльзень – фото дня

16:15 33 Читати українською
Фанаты Динамо Загреб вывесили украинский флаг на матче с Викторией Пльзень – фото дня
Фанаты Динамо Загреб с флагом Украины / Troublemakers

Ультрас загребского Динамо Bad Blue Boys вывесили флаг Украины в выездном матче 1/16 финала Лиги Европы против Виктории Пльзень.

Динамо Загреб уступило Виктории Пльзень в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (1:2). Но болельщики хорватского клуба, которые прибыли в Чехию, успели поддержать Украину.

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Во время поединка на гостевой трибуне появился украинский флаг, который находился недалеко от хорватского.

Также известно о хороших взаимоотношениях между ультрас загребского и киевского Динамо.

Лига Европы1/16 финала

Виктория Пльзень - Динамо Загреб: Четверг 14 февраля 2019

Виктория Пльзень
Матч окончен
2 : 1
Динамо Загреб
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Теги
Лига Европы Динамо Загреб Динамо Загреб Виктория Пльзень Виктория Пльзень ультрас футбольные фанаты Виктория Пльзень - Динамо Загреб
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