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Фанати Динамо Загреб вивісили український прапор на матчі з Вікторією Пльзень – фото дня

16:15 686 Читать на русском
Фанати Динамо Загреб вивісили український прапор на матчі з Вікторією Пльзень – фото дня
Фанати Динамо Загреб з прапором України / Troublemakers

Ультрас загребського Динамо Bad Blue Boys вивісили прапор України у виїзному матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Вікторії Пльзень.

Динамо Загреб поступилося Вікторії Пльзень у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи (1:2). Але вболівальники хорватського клубу, які прибули в Чехію, встигли підтримати Україну.

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Під час поєдинку на гостьовій трибуні з'явився український прапор, який знаходився недалеко від хорватського.

Також відомо про хороші взаємовідносини між ультрас загребського та київського Динамо.

Ліга Європи1/16 фіналу

Вікторія Пльзень - Динамо Загреб: Четвер 14 лютого 2019

Вікторія Пльзень
Матч завершено
2 : 1
Динамо Загреб
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Теги
Ліга Європи Динамо Загреб Динамо Загреб Вікторія Пльзень Вікторія Пльзень ультрас футбольні фанати Вікторія Пльзень - Динамо Загреб
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