Фанати Динамо Загреб вивісили український прапор на матчі з Вікторією Пльзень – фото дня

Ультрас загребського Динамо Bad Blue Boys вивісили прапор України у виїзному матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Вікторії Пльзень.

Динамо Загреб поступилося Вікторії Пльзень у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи (1:2). Але вболівальники хорватського клубу, які прибули в Чехію, встигли підтримати Україну.

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Під час поєдинку на гостьовій трибуні з'явився український прапор, який знаходився недалеко від хорватського.

Також відомо про хороші взаємовідносини між ультрас загребського та київського Динамо.