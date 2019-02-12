Фанаты Динамо Дрезден устроили невероятное файер-шоу – матч Бундеслиги 2 пришлось останавливать

Фанаты дрезденского Динамо не оставили свою команду без поддержки в матче против Гамбурга.

Болельщики Динамо преодолели почти 500 километров, чтобы поддержать свою команду в поединке против лидера Второй Бундеслиги.

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Среди матча фанаты устроили невероятное файер-шоу, из-за которого арбитр был вынужден сделать остановку в игре.

Заметим, что такая поддержка не помогла дрезденской команде. Гамбург одержал победу со счетом 1:0.

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