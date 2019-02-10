В Англии полиция арестовала двух фанатов за издевательства над гибелью Салы

Два фаната Саутгемптона были арестованы после матча 26-го тура английской Премьер-Лиги с Кардиффом (1:2).

Во время поединка они имитировали самолет, направленный к фанатам валлийского клуба, поиздевавшись таким образом над смертью рекордного подписания Кардиффа Эмилиано Салы.

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Руководство Саутгемптона планирует запретить этим фанатами посещать матчи клуба.

"Такого поведения не должно быть на наших играх. Мы можем подтвердить, что два болельщика были задержаны. Клуб будет занимать очень жесткую позицию в отношении тех, кто нарушает правила поведения, а также намерен запретить двум нарушителям посещать матчи клуба. Саутгемптон будет продолжать работать с полицией", – говорится в заявлении клуба.

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Напомним, что 21 января аргентинец вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы официально присоединиться к своей новой команде, но самолет с футболистом на борту исчез. Тело Салы нашли среди обломков 4 февраля.