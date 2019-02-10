toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТЛЕТИКО - РЕАЛ МАДРИД БАВАРИЯ - ШАЛЬКЕ

В Англии полиция арестовала двух фанатов за издевательства над гибелью Салы

00:25 30 Читати українською
В Англии полиция арестовала двух фанатов за издевательства над гибелью Салы

Два фаната Саутгемптона были арестованы после матча 26-го тура английской Премьер-Лиги с Кардиффом (1:2).

Во время поединка они имитировали самолет, направленный к фанатам валлийского клуба, поиздевавшись таким образом над смертью рекордного подписания Кардиффа Эмилиано Салы.

Эмилиано Сала найден мертвым – полиция подтвердила, что тело принадлежит футболист

Руководство Саутгемптона планирует запретить этим фанатами посещать матчи клуба.

"Такого поведения не должно быть на наших играх. Мы можем подтвердить, что два болельщика были задержаны. Клуб будет занимать очень жесткую позицию в отношении тех, кто нарушает правила поведения, а также намерен запретить двум нарушителям посещать матчи клуба. Саутгемптон будет продолжать работать с полицией", – говорится в заявлении клуба.

Трагічна смерть Еміліано Сали: як Мессі та футбольний світ оплакують 28-річного гравця, а Нант демонструє шляхетність

Напомним, что 21 января аргентинец вылетел из Нанта в Кардифф, чтобы официально присоединиться к своей новой команде, но самолет с футболистом на борту исчез. Тело Салы нашли среди обломков 4 февраля.

Англия26 турСент-Мері'с (Саутгемптон)

Саутгемптон - Кардифф: Суббота 09 февраля 2019

Саутгемптон
Матч окончен
1 : 2
Кардифф
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Эмилиано Сала Эмилиано Сала Саутгемптон Саутгемптон Кардифф Кардифф Англия футбольные фанаты Саутгемптон - Кардифф
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Барселона размышляет над продажей Коутиньо, – Marca
    Іспанія — 9 фев336 Барселона размышляет над продажей Коутиньо, – Marca
14
час
:
6
мин
Тоттенхэм
15:30
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук