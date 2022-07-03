Оказывается, даже звездный статус нападающего ПСЖ не мешает его поклонникам вляпываться в смешные ситуации.

Аргентинец с семьей и несколькими друзьями-футболистами отдыхает в Испании. Во время концерта всемирно известного диджея Дэвида Гетты в одном из клубов Ибицы случился интересный курьез.

ПСЖ стремится как можно быстрее избавиться от Месси и Неймара

Фанатка узнала Лионеля Месси, стоявшего рядом с женой Антонеллой Рокуццо и Луисом Суаресом, но то ли от волнения, то ли от забывчивости неправильно произнесла имя семикратного обладателя "Золотого мяча".

"Не могу поверить, кого я встретила. Леонардо Месси", – сказала взволнованная девушка, выложив видео в соцсети. Оно стало вирусным, набрав несколько сотен тысяч просмотров.

Напомним, в сезоне 2021/22 Месси стал чемпионом Франции с ПСЖ. Нападающий сыграл 34 матча, забил 11 голов и отдал 15 ассистов. Недавно легендарному форварду исполнилось 35 лет.

Золоті "нульові": сутінки великого Динамо, народження Мессі, перший китайський гол в АПЛ і ще 27 фото "старої школи"