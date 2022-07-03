Виявляється, навіть зірковий статус нападника ПСЖ не заважає його прихильникам вляпуватися у смішні ситуації.

Аргентинець із сім'єю та кількома друзями-футболістами відпочиває в Іспанії. Під час концерту всесвітньо відомого діджея Девіда Гетти в одному з клубів Ібіци трапився цікавий курйоз.

ПСЖ прагне якнайшвидше здихатися Мессі та Неймара

Фанатка впізнала Ліонеля Мессі, який стояв поруч із дружиною Антонеллою Рокуццо та Луїсом Суаресом, але чи то від хвилювання, чи то від забудькуватості неправильно вимовила ім'я семиразового володаря "Золотого м'яча".

"Не можу повірити, кого я зустріла. Леонардо Мессі", – сказала схвильована дівчина, виклавши відео у соцмережі. Воно стало вірусним, набравши кілька сотень тисяч переглядів.

Нагадаємо, у сезоні 2021/22 Мессі став чемпіоном Франції з ПСЖ. Нападник зіграв 34 матчі, забив 11 голів і віддав 15 асистів. Нещодавно легендарному форварду виповнилося 35 років.

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