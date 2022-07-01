В Париже пересмотрели подход к построению суперкоманды. Лео Месси и Неймар стали жертвами.

ПСЖ меняет стратегию: меньше ленивых звезд, больше конкурентных футболистов. Руководство клуба хочет как можно быстрее избавиться от Месси и Неймара, сообщает El Partidazo de COPE.

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В Париже понимают, что продать 35-летнего аргентинца и 30-летнего бразильца будет очень сложно, ведь мало кто готов удовлетворить их претензии по космической зарплате.

Смена вектора происходит под влиянием нового спортивного советника Луиша Кампуша. А вот следующий тренер ПСЖ Кристоф Гальтье уже готовит новые роли для Месси и Неймара.

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