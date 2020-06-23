"Сегодня говорить, что жизнь белых важны, – это расизм": фанат Бернли резко объяснил свою выходку на матче с Сити

Перфоманс болельщика Бернли Джейка Хепла стал главным событием вчерашнего матча против Манчестер Сити (0:5).

"Я бы хотел принести свои извинения... Никому, черт побери! Очевидно, в наши дни говорить, что жизнь белых важны, – это расизм", – написал Хепл в Facebook. Вскоре аккаунт фаната удалили, сообщает Mirror.

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Напомним, накануне матча против Манчестер Сити Джейк пролетел над стадионом с баннером "White Lives Matter Burnley" (Жизни белых имеют значения), что вызвало волну возмущения в сети, также действия Хепла осудил и сам клуб.

Напомним, в мире продолжаются акции "Black Lives Matter", которые начались после смерти афроамериканца при задержании полицией.

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