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"Сегодня говорить, что жизнь белых важны, – это расизм": фанат Бернли резко объяснил свою выходку на матче с Сити

16:25 - Читати українською
"Сегодня говорить, что жизнь белых важны, – это расизм": фанат Бернли резко объяснил свою выходку на матче с Сити
"White Lives Matter Burnley" (Жизни белых имеют значение) / Фото Goal

Перфоманс болельщика Бернли Джейка Хепла стал главным событием вчерашнего матча против Манчестер Сити (0:5).

22’ Фил Фоден
43’ Рияд Марез
45+3’ Рияд Марез
51’ Давид Силва
63’ Фил Фоден
 
22’ Фил Фоден
43’ Рияд Марез
45+3’ Рияд Марез
51’ Давид Силва
63’ Фил Фоден

"Я бы хотел принести свои извинения... Никому, черт побери! Очевидно, в наши дни говорить, что жизнь белых важны, – это расизм", – написал Хепл в Facebook. Вскоре аккаунт фаната удалили, сообщает Mirror.

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Напомним, накануне матча против Манчестер Сити Джейк пролетел над стадионом с баннером "White Lives Matter Burnley" (Жизни белых имеют значения), что вызвало волну возмущения в сети, также действия Хепла осудил и сам клуб.

Напомним, в мире продолжаются акции "Black Lives Matter", которые начались после смерти афроамериканца при задержании полицией.

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Теги
Манчестер Сити - Бернли Англия футбольные фанаты Бернли Бернли
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