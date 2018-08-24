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Фанат Ромы получил 2,5 года тюрьмы за драку с болельщиками Ливерпуля

22:37 18 Читати українською
Фанат Ромы получил 2,5 года тюрьмы за драку с болельщиками Ливерпуля
Ультрас Ромы / соцсети

Болельщик итальянской Ромы был приговорен к 2,5 годам лишения свободы за столкновения с фанатами Ливерпуля перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов 2017/2018.

Суд вынес приговор болельщику Ромы за участие в столкновениях с фанатами Ливерпуля перед полуфиналом Лиги чемпионов, сообщает Liverpool Echo.

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29-летний Даниэль Шиуско получил 2,5 года лишения свободы за нарушение общественного порядка с применением насилия. Суд уменьшил приговор на 25% за признание.

В тот же день тяжелую травму головы получил болельщик мерсисайдцев Шон Кокс. 53-летний ирландец был доставлен в больницу в критическом состоянии и позже был введен в состояние искусственной комы.

Лига чемпионов1/2 финала, первые матчиЭнфилд (Ливерпуль)

Ливерпуль - Рома: Вторник 24 апреля 2018

Ливерпуль
Матч окончен
5 : 2
Рома
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