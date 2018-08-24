Фанат Ромы получил 2,5 года тюрьмы за драку с болельщиками Ливерпуля

Болельщик итальянской Ромы был приговорен к 2,5 годам лишения свободы за столкновения с фанатами Ливерпуля перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов 2017/2018.

Суд вынес приговор болельщику Ромы за участие в столкновениях с фанатами Ливерпуля перед полуфиналом Лиги чемпионов, сообщает Liverpool Echo.

Рома – Ливерпуль: в Риме на фанатов мерсисайдцев совершено нападение

29-летний Даниэль Шиуско получил 2,5 года лишения свободы за нарушение общественного порядка с применением насилия. Суд уменьшил приговор на 25% за признание.

В тот же день тяжелую травму головы получил болельщик мерсисайдцев Шон Кокс. 53-летний ирландец был доставлен в больницу в критическом состоянии и позже был введен в состояние искусственной комы.