Легенда Шеффилда Билли Шарп стал жертвой нападения болельщика, который влетел в него на стадионе после финального свистка.

Ноттингем Форрест в серии пенальти одолел Шеффилд Юнайтед и вышел в финал плей-офф за место в АПЛ. На поле сразу выбежали фанаты.

Ноттингем Форест выиграл серию пенальти и спровоцировал безумие фанатов – определились финалисты плей-офф за место в АПЛ

Билли Шарп в поединке не участвовал, ведь был травмирован. За поражением он наблюдал со стороны, когда в один момент в него изо всех сил влетел фанат и сбил его с ног. Полиция вычислила нападающего и арестовала его, а капитану Шеффилда наложили швы.

Лесной болельщик ударил головой Билли Шарпа из «Шеффилд Юнайтед» pic.twitter.com/vQ98GP4YNu — Футбольные бои (@footbalIfights) 17 мая 2022 г.

Заметим, в финале плей-офф за выход в АПЛ Ноттингем Форест будет играть против Хаддерсфилда. Шеффилд, в свою очередь, будет бороться за путевку в элиту в Чемпионшипе-2022/23.