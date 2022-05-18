Чемпионшип. 1/2 финала, ответный матч

Ноттингем Форест – Шеффилд Юнайтед – 1:2 (первый матч 2:1) – пенальти – 3:2

Голы: Джонсон, 19 – Гиббс-Уайт, 47, Флэк, 75

Двухкратный победитель Кубка чемпионов в последний раз играл в АПЛ еще в 1999 году. С тех пор Ноттингем Форест даже успел побывать в Лиге 1 (третий дивизион). Так низко не подал ни один другой клуб, побеждавший в самом престижном еврокубке.

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В этом году "лесники" вплотную приблизились к осуществлению мечты о возвращении в элиту. Победителя полуфинала пришлось определять в серии пенальти, где хозяева оказались точнее. В финале плей-офф Ноттингем Форест сыграет против Хаддерсфилда. Прямые путевки в АПЛ завоевали Фулхэм и Борнмут.

Похоже, болельщикам Ноттингема не сказали, что для выхода в АПЛ нужно выиграть еще один матч. После игры они устроили грандиозное безумие на футбольном поле. Будет очень досадно, если придется поплатиться за это преждевременное празднование.