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Фанат Бирмингема набил тату с лицом главного тренера на ягодицу – эпическое фото

10:21 119 Читати українською
Фанат Бирмингема набил тату с лицом главного тренера на ягодицу – эпическое фото
Гарри Монк

Болельщик Бирмингема Кевин Томлинсон набил татуировку с изображением главного тренера команды Гарри Монка на ягодицы и посетил тренировку команды.

История этой татуировки заключается в том, что в конце прошлого сезона Бирмингем был на грани вылета из Чемпионшипа и чтобы не оставить лигу, команда должна была побеждать Фулхэм.

Кевин пообещал набить лицо Монка на ягодицу в том случае, если Бирмингем не вылетет – и они справились с этой задачей.

Гарри Монк познакомился с фанатом и был очень рад увидеть копию своего лица в таком необычном месте.

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Теги
Англия футбольные фанаты футбольные курьёзы Гарри Монк Гарри Монк Бирмингем Бирмингем
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