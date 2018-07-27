Фанат Бирмингема набил тату с лицом главного тренера на ягодицу – эпическое фото

Болельщик Бирмингема Кевин Томлинсон набил татуировку с изображением главного тренера команды Гарри Монка на ягодицы и посетил тренировку команды.

История этой татуировки заключается в том, что в конце прошлого сезона Бирмингем был на грани вылета из Чемпионшипа и чтобы не оставить лигу, команда должна была побеждать Фулхэм.

Кевин пообещал набить лицо Монка на ягодицу в том случае, если Бирмингем не вылетет – и они справились с этой задачей.

Гарри Монк познакомился с фанатом и был очень рад увидеть копию своего лица в таком необычном месте.

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