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Частично слепой парагвайский форвард забил сумасшедший гол и сразу сменил команду – соцсети требуют премию Пушкаша

20:00 118 Читати українською
Частично слепой парагвайский форвард забил сумасшедший гол и сразу сменил команду – соцсети требуют премию Пушкаша
Марио Рикардо удивил мир

Марио Рикардо, нападающий клуба Кристобаль Кольон, стал известен не весь мир после матча против Серро Портеньйо в Кубке Парагвая.

28-летний форвард отличился невероятным голом на 20-й минуте матча, когда его команда уступала со счетом 0:1. Марио Рикардо классно обыграл соперника и, не опуская мяч на газон, выстрелил в дальнюю девятку. Хотя Кристобаль Кольон в итоге поступил (1:3), фанаты провожали Рикардо аплодисментами.

Космический гол с 70-ти метров от защитника Лугано

Гол Марио Рикардо вызвал неслыханный резонанс, а все потому, что футболист видит только на один глаз. В детстве после автомобильной аварии он полностью потерял зрение на левый глаз, но это не отбило у него охоту заниматься любимым видом спорта. В школьный период Марио Рикардо играл на позиции голкипера, а затем переквалифицировался в форварда.

Интересно, что сразу после фантастического гола Рикардо получил шанс поиграть в элитном парагвайском дивизионе. Полуслепой футболист, посвятивший 12 лет своей карьеры команде Кристобаль Кольон, подпишет контракт с клубом Соль де Америка.

А вот пользователи соцсетей уже просят ФИФА отдать Марио Рикардо награду Пушкаша за лучший гол года.

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