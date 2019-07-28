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Фанат Альбасете получил футболку Зозули, предложив украинцу странный обмен

18:49 113 Читати українською
Фанат Альбасете получил футболку Зозули, предложив украинцу странный обмен
Роман Зозуля / фото: Альбасете

Фанаты Альбасете еще раз продемонстрировали свою любовь к нападающему команды Роману Зозули.

Товарищеский матч

Альбасете – Алавес

Голы: Барри, 68 – Гарсия, 3, Альваро, 71 (авт)

"Зозуля стал ведущим игроком", – генеральный директор Альбасете не пожалел комплиментов украинцу

Вчера, 27 июля, Альбасете сыграл товарищеский против Алавеса. Украинец Роман Зозуля вышел в стартовом составе своей команды, но не сумел помочь ей избежать поражения (1:2).

Один из болельщиков Альбасете пришел на матч с плакатом, на котором было написано: "Зозуля, поменяй футболку на колбасу".

Как видно из фотоколлажа фанату удалось достичь своей цели.

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Теги
Украинцы за рубежом Испания Роман Зозуля Роман Зозуля Альбасете Альбасете
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