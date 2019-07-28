Фанат Альбасете получил футболку Зозули, предложив украинцу странный обмен

Испания — 19:11 120
-
"Дайте Луніну довбаний шанс": Реал пропустив 7 голів – фанати та іспанські ЗМІ знайшли винних, а каталонці насміхаються
-
"Вступился за Алиева, а он меня дятлом обозвал". Правила жизни Евгения Хачериди
-
Динамо відчутно переважає Шахтар у серіях пенальті, або Чому Суперкубок України – це турнір імені ГладкогоСуперкубок Украины — 10:00 296
-
Испания победила Португалию и стала чемпионом Европы-2019 U-19Мир — 27 июль 178
-
УПЛ – на старті: Пятов переслідує СаШо, абсолютний рекорд провінціалів із Колоса, а Маркевич може не хвилюватисяУкраина — 27 июль 1053