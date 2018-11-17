Фалькао предложил себя Реалу, – Marca

Опытный нападающий французского Монако Радамель Фалькао настроен покинуть княжеский клуб и предложил свои услуги мадридскому Реалу.

32-летний форвард вышел на представителей королевского клуба с предложением о трансфере, сообщает Marca.

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По информации издания, испанский гранд изучает вариант с подписанием колумбийца, но не спешит принимать окончательное решение. "Сливочные" стремятся изучить все возможности на рынке.

Часть боссов Реала настроена усилить линию атаки, но нападающий-ветеран не вписывается в концепцию мадридцев с подписания молодых талантов. Ранее сообщалось, что Фалькао настроен на переезд в МЛС в следующем году.

В сезоне 2018/19 Радамель Фалькао провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.