Фалькао запропонував себе Реалу, – Marca

Досвідчений нападник французького Монако Радамель Фалькао налаштований покинути княжий клуб і запропонував свої послуги мадридському Реалу.

32-річний форвард вийшов на представників королівського клубу з пропозицією про трансфер, повідомляє Marca.

Баба – надія Реала: 13-річний підопічний Хабі Алонсо забиває, як Мессі та Роналдінью, а його брат представляє Барселону

За інформацією видання, іспанський гранд вивчає варіант із підписанням колумбійця, але не поспішає приймати остаточного рішення. "Вершкові" прагнуть оцінити всі можливості на ринку.

Частина босів Реала налаштована підсилити лінію атаки, але нападник-ветеран не вписується до концепції мадридців із підписання молодих талантів. Раніше повідомлялося, що Фалькао налаштований на переїзд в МЛС наступного року.

У сезоні 2018/19 Радамель Фалькао провів 14 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі.