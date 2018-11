Баба – надежда Реала: 13-летний подопечный Хаби Алонсо забивает, как Месси, а его брат представляет Барселону

Нападающий юношеской команды Реала, Инфантиль А, Бабакур Диоку забил очередной феноменальный гол. Испанские СМИ уже называют его будущим королевского клуба.

13-летний сенегалец нарисовал настоящий шедевр, обыграв трех игроков и эффектно перебросив мяч над голкипером. Бабакур, или просто Баба, поразил наповал пользователей социальных сетей, которые репостилы в Твиттере видео его роскошного соло-гола с метеоритной скоростью.

Однако, мадридские СМИ напоминают, что африканский вундеркинд не первый раз удивляет своими скиллами и эффектными попаданиями. Баба стал настоящим открытием 22-го национального турнира юных талантов Испании "LaLiga Promises", который состоялся в конце 2017 в Тенерифе. Уже тогда сенегалец демонстрировал зрелую не по годам игру и забил гол в стиле Роналдиньо на Стэмфорд Бридж.

Think you recognise this goal from Real Madrid B's Babacar Diocou?



It's almost an exact replica of Ronaldinho's famous Stamford Bridge strike!



WATCH https://t.co/W2ljxq4mni pic.twitter.com/Sl4bELmQtr