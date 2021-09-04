Фалькао официально присоединился к Райо Вальекано после своего ухода из Галатасарая, сообщает официальный твиттер мадридцев.

Фалькао официально покинул Галатасарай и готовится к возвращению в Ла Лигу

Сообщалось, что соглашение с форвардом рассчитано на год и имеет опцию продления контракта еще на сезон. Добавим, что Радамель под конец трансферного окна разорвал соглашение с Галатасараем. В прошлом сезоне Фалькао провел 18 матчей в составе Галатасарая, записав в свой актив 9 голов и 2 результативные передачи.

К слову, колумбиец уже выступал в Ла Лиге в составе Атлетико с 2011 по 2013 годы, в общем забил 70 голов и отдал 9 ассистов в 91 поединке.

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