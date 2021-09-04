Фалькао офіційно приєднався до Райо Вальєкано після свого відходу з Галатасарая, повідомляє офіційний твіттер мадридців.

Фалькао офіційно покинув Галатасарай та готується до повернення в Ла Лігу

Повідомлялось, що угода з форвардом розрахована на рік та має опцію продовження контракту ще на сезон. Додамо, що Радамель під кінець трансферного вікна розірвав угоду з Галатасараєм. У минулому сезоні Фалькао провів 18 матчів у складі Галатасарая, записавши до свого активу 9 голів та 2 результативні передачі.

До слова, колумбієць вже виступав у Ла Лізі у складі Атлетіко з 2011 по 2013 роки, загалом забив 70 голів та віддав 9 асистів за 91 поєдинок.

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