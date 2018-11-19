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Факундо Феррейра может покинуть Бенфику

08:48 82 Читати українською
Факундо Феррейра может покинуть Бенфику
Факундо Феррейра / соцсети

Экс-форвард Шахтера Факундо Феррейра может уйти из Бенфики уже во время первого сезона здесь.

Лиссабонская Бенфика в своем розпрядженни имеет 4 центрфорвардов, но играет только один. Так, по информации A Bola, клуб планирует продать или отдать в аренду Хариса Сеферовича, Николаса Кастильо и Факундо Феррейру.

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Как сообщает источник, больше всего шансов покинуть Да Луш у аргентинского экс-форварда Шахтера. Бенфика готова отдать игрока в аренду только в случае, если клуб, который его берет, готов выплачивать зарплату.

Главными претендентами на Феррейру называют клубы из Китая. В составе Бенфики футболист сыграл 7 матчей за забил 1 гол.

Напомним, с 2013 по 2018 Факундо выступал в составе донецкого Шахтера, с которым трижды стал чемпионом Украины, а также дважды вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

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Теги
Бенфика Бенфика Португалия Трансферы Факундо Феррейра Факундо Феррейра Шахтер Шахтер
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