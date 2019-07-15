FaceApp для сборной Украины: как будут выглядеть Ярмоленко, Зинченко, Шевченко и Ко в старости

"Футбол 24" присоединился к популярному флешмобу, который пленил всемирную паутину. Наши герои – футболисты сборной Украины.
FaceApp – приложение на основе нейронных сетей, которое помогает познать себя в новом образе. Оно может может изменить пол, цвет глаз или волос за считанные секунды в виртуальном пространстве. Теперь популярное приложение запустило функцию, которая старит людей на фото.
Азар приехал в Реал с лишним весом – болельщики возмущены
Пока пользователи соцсетей экспериментируют над собственной внешностью, "Футбол 24" попытался выяснить, как будут выглядеть игроки сборной Украины через 25-30 лет. Коноплянка, Ярмоленко, Зинченко, Яремчук, Миколенко и компания теперь знают, к чему им нужно готовиться...
Андрей Шевченко
Тарас Степаненко
Евгений Коноплянка
Роман Яремчук
Виталий Миколенко
Микола Матвиенко
Олександр Караваев
Андрей Ярмоленко
Руслан Малиновский
Андрей Пятов
Виктор Цыганков
Олександр Зинченко
Ярмоленко с классным финтом и худшим баллом – английские СМИ оценили камбэк украинца, которого Вест Хэм ждал 9 месяцев