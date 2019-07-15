FaceApp для сборной Украины: как будут выглядеть Ярмоленко, Зинченко, Шевченко и Ко в старости

Коноплянка уже не тот...

"Футбол 24" присоединился к популярному флешмобу, который пленил всемирную паутину. Наши герои – футболисты сборной Украины.

FaceApp – приложение на основе нейронных сетей, которое помогает познать себя в новом образе. Оно может может изменить пол, цвет глаз или волос за считанные секунды в виртуальном пространстве. Теперь популярное приложение запустило функцию, которая старит людей на фото.

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Пока пользователи соцсетей экспериментируют над собственной внешностью, "Футбол 24" попытался выяснить, как будут выглядеть игроки сборной Украины через 25-30 лет. Коноплянка, Ярмоленко, Зинченко, Яремчук, Миколенко и компания теперь знают, к чему им нужно готовиться...

Андрей Шевченко

Тарас Степаненко

Евгений Коноплянка

Роман Яремчук

Виталий Миколенко

Микола Матвиенко

Олександр Караваев

Андрей Ярмоленко

Руслан Малиновский

Андрей Пятов

Виктор Цыганков

Олександр Зинченко

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