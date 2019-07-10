Азар приехал в Реал с лишним весом – болельщики возмущены

Новичок Реала Эден Азар имеет проблемы с лишним весом перед началом сезона.

На свежих фото Азара с официального сайта Реала заметно, что бельгиец имеет проблемы с лишним весом, однако в новом выпуске журнала AS новичок выглядит стройным.

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Дело в том, что в журнале голова Азара была пририсованной к телу Карима Бензема. Болельщики шутят: "Мы реально отдали 100 млн евро за толстяка Азара".

Напомним, бельгийский вингер перешел в Реал из Челси этим летом. Стоимость перехода составила 100 миллионов евро.

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OMG, caption this guys



AS used Benzema’s body to put Hazard’s head for their cover!



Hazard nowadays is getting fat! pic.twitter.com/NxK46gJGt8 — GoalsTV️ (@goalstv3) 9 липня 2019 р.