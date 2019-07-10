Азар приехал в Реал с лишним весом – болельщики возмущены

Новичок Реала Эден Азар имеет проблемы с лишним весом перед началом сезона.
На свежих фото Азара с официального сайта Реала заметно, что бельгиец имеет проблемы с лишним весом, однако в новом выпуске журнала AS новичок выглядит стройным.
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Дело в том, что в журнале голова Азара была пририсованной к телу Карима Бензема. Болельщики шутят: "Мы реально отдали 100 млн евро за толстяка Азара".
Напомним, бельгийский вингер перешел в Реал из Челси этим летом. Стоимость перехода составила 100 миллионов евро.
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