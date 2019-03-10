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Фабри: Победа над Шахтером станет тем результатом, который удовлетворит Карпаты

11:55 44 Читати українською
Фабри: Победа над Шахтером станет тем результатом, который удовлетворит Карпаты
Фабри Гонсалес / фото ФК Карпаты

Главный тренер Карпат Фабри Гонсалес поделился ожиданиями накануне матча 21-го тура УПЛ с Шахтером.

 

"Мы постарались подготовиться к этому матчу наилучшим образом. Понимаем, что будем играть против лучшей команды чемпионата.

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Несмотря на кадровые потери, мы постараемся продемонстрировать свою игру. Победа будет тем результатом, который нас удовлетворит", – сказал Фабри в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, поединок Шахтер – Карпаты состоится сегодня, 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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Теги
Фабрисиано Гонсалес Фабрисиано Гонсалес Карпаты Карпаты Шахтер - Карпаты
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