Фабри: Победа над Шахтером станет тем результатом, который удовлетворит Карпаты

Главный тренер Карпат Фабри Гонсалес поделился ожиданиями накануне матча 21-го тура УПЛ с Шахтером.

"Мы постарались подготовиться к этому матчу наилучшим образом. Понимаем, что будем играть против лучшей команды чемпионата.

Шахтер – Карпаты: анонс матча УПЛ

Несмотря на кадровые потери, мы постараемся продемонстрировать свою игру. Победа будет тем результатом, который нас удовлетворит", – сказал Фабри в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, поединок Шахтер – Карпаты состоится сегодня, 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

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