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Фабрі: Перемога над Шахтарем стане тим результатом, який задовольнить Карпати

11:52 333 Читать на русском
Фабрі: Перемога над Шахтарем стане тим результатом, який задовольнить Карпати
Фабрі Гонсалес / фото: ФК Карпати

Головний тренер Карпат Фабрі Гонсалес поділився очікуваннями напередодні матчу 21-го туру УПЛ з Шахтарем.

 

"Ми постаралися підготуватися до цього матчу якнайкраще. Розуміємо, що будемо грати проти найкращої команди чемпіонату.

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Незважаючи на кадрові втрати, ми постараємося продемонструвати свою гру. Перемога буде тим результатом, який нас задовольнить", – сказав Фабрі в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, поєдинок Шахтар – Карпати відбудеться сьогодні, 10 березня. Стартовий свисток пролунає о 17:00.

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Теги
Фабрісіано Гонсалес Фабрісіано Гонсалес Карпати Карпати Шахтар - Карпати
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