Фабрі: Перемога над Шахтарем стане тим результатом, який задовольнить Карпати

Головний тренер Карпат Фабрі Гонсалес поділився очікуваннями напередодні матчу 21-го туру УПЛ з Шахтарем.

"Ми постаралися підготуватися до цього матчу якнайкраще. Розуміємо, що будемо грати проти найкращої команди чемпіонату.

Шахтар – Карпати: анонс матчу УПЛ

Незважаючи на кадрові втрати, ми постараємося продемонструвати свою гру. Перемога буде тим результатом, який нас задовольнить", – сказав Фабрі в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, поєдинок Шахтар – Карпати відбудеться сьогодні, 10 березня. Стартовий свисток пролунає о 17:00.

"Після гри уболівальники нам відверто поспівчували". Мар’ян Швед – про Львівське дербі, Селтік і перемогу над Динамо