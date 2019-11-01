Фабрегас выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас получил повреждение в матче 1/16 финала Кубка французской лиги против Марселя.

Фабрегас получил повреждение правого бедра, сообщает официальный сайт монегасков.

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Сеск травмировался в начале поединка против Марселя, покинув поле уже на 13-й минуте матча. Сроки восстановления хавбека не сообщаются. Добавим, также продолжают восстановление после травм вратарь Диего Бенальо и нападающие Стефан Йоветич и Виллем Жеббель.

Напомним, в сезоне 2019/20 Фабрегас сыграл 9 матчей за Монако, отметившись двумя результативными передачами.

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