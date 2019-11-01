toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КАРПАТЫ - ШАХТЕР

Фабрегас выбыл на неопределенный срок из-за травмы

19:58 22 Читати українською
Фабрегас выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Сеск Фабрегас / твиттер ФК Монако

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас получил повреждение в матче 1/16 финала Кубка французской лиги против Марселя.

Фабрегас получил повреждение правого бедра, сообщает официальный сайт монегасков.

Кавани заявил о желании покинуть ПСЖ, – L'Equipe

Сеск травмировался в начале поединка против Марселя, покинув поле уже на 13-й минуте матча. Сроки восстановления хавбека не сообщаются. Добавим, также продолжают восстановление после травм вратарь Диего Бенальо и нападающие Стефан Йоветич и Виллем Жеббель.

Напомним, в сезоне 2019/20 Фабрегас сыграл 9 матчей за Монако, отметившись двумя результативными передачами.

Неймар не потрібен ПСЖ – результативна трійця парижан відправляє бразильця в чергову "аргентинську" тінь

blog_ava
Гвардиола рассказал, чего ему не хватало для большего успеха в Баварии
00:24
492
Теги
Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Монако Монако Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
мин
Хоффенхайм
21:30
Падерборн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук