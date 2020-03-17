toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Франция
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ДЕСНА

"Да пошел ты!" – Фабрегас "мыло" пообщался с соседями: звездный хавбек скучает на карантине

12:49 68 Читати українською
"Да пошел ты!" – Фабрегас "мыло" пообщался с соседями: звездный хавбек скучает на карантине
Сеск Фабрегас / Фото ФК Челси

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас пытается поднять людям настроение во время эпидемии – удается не очень.

Пока чемпионат Франции, как и другие европейские турниры, заблокирован из-за коронавируса, Сеску Фабрегасу нечем заняться без футбола.

Дибала со своей девушкой попытался повторить трюк Зинченко и Влады Седан – до уровня украинцев еще далеко

Отчаяние настолько заполонило 32-летнего француза, что он решил утром здороваться с соседями непосредственно криком с балкона. Не все оценили такое поздравление и послали Сеска в неизвестном направлении. Фабрегас тоже не полез за словом в карман, и направил грубиянов туда же.

Конечно, ситуация была имитированная, но от этого она получилась не менее веселой.

Ювентус пішов шляхом PornHub, Мессі продає одяг, а син Роналду грається зі світом – футбол на карантині

blog_ava
Китай объявил, когда вернется в футбол
00:15
366
Теги
Франция коронавирус Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Монако Монако футбольные курьёзы Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
22
мин
Манчестер Сити
22:00
Реал Мадрид
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук