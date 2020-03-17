"Да пошел ты!" – Фабрегас "мыло" пообщался с соседями: звездный хавбек скучает на карантине

Полузащитник Монако Сеск Фабрегас пытается поднять людям настроение во время эпидемии – удается не очень.

Пока чемпионат Франции, как и другие европейские турниры, заблокирован из-за коронавируса, Сеску Фабрегасу нечем заняться без футбола.

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Отчаяние настолько заполонило 32-летнего француза, что он решил утром здороваться с соседями непосредственно криком с балкона. Не все оценили такое поздравление и послали Сеска в неизвестном направлении. Фабрегас тоже не полез за словом в карман, и направил грубиянов туда же.

Конечно, ситуация была имитированная, но от этого она получилась не менее веселой.

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