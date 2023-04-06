Футбольная ассоциация Англии (FA) направила в Ливерпуль ноту с официальными обвинениями игроков в неуместном поведении после того, как главный арбитр встречи Саймон Хупер отказался предъявлять Родри вторую желтую карточку в первом тайме.

Хендерсон, Жота, Конате, Фабиньо, ван Дейк и Александр-Арнольд набросились на судью с требованием предъявить испанскому опорнику Манчестер Сити второе предупреждение после того, как тот нарушил правила на Жоте.

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Судья принял спорное решение и не стал предупреждать Родри второй раз. Как информирует ВВС, он дал понять игрокам Ливерпуля, что первое предупреждение в матче испанец заработал не за строгость фола, а по совокупности нарушений.

Ливерпуль, который проиграл Манчестер Сити со счётом 1:4, должен ответить на эти обвинения до следующей среды.

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