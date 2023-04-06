Футбольна асоціація Англії (FA) направила в Ліверпуль ноту з офіційними звинуваченнями гравців у недоречній поведінці після того, як головний арбітр зустрічі Саймон Хупер відмовився пред'являти Родрі другу жовту картку в першому таймі.

Хендерсон, Жота, Конате, Фабінью, ван Дейк і Александр-Арнольд накинулися на суддю з вимогою пред'явити іспанському опорнику Манчестер Сіті друге попередження після того, як той порушив правила на Жоті.

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Суддя прийняв спірне рішення і не став попереджати Родрі вдруге. Як інформує ВВС, він дав зрозуміти гравцям Ліверпуля, що перше попередження в матчі іспанець заробив не за суворість фолу, а за сукупністю порушень.

Ліверпуль, який програв Манчестер Сіті з рахунком 1:4, має відповісти на ці звинувачення до наступної середи.

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