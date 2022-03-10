"Толя, посмотри, это все наши украинские дети! Это такие же дети, как и твои украинские дети. И убивают их каждый день люди, которым ты сейчас лижешь задницу. И убиваешь этих детей ты тоже вместе с ними! Каждый день ты убиваешь украинских детей! Когда жрешь в ресторане по несколько раз в день, и кормишь там своих попов и шл*х. Когда разводишь там бизнес и шавермы свои. Когда ты покупаешь там свои шмотки и заправляешь машины. Ты каждый день буквально платишь налоги упырям, которые с твоих денег покупают ракеты, истребляющие наших детей!

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Это я тебе сказала в 2014 году! Но ты выбрал все эти годы жить и наслаждаться страданиями своих собственных детей! Ты без конца врал, врал и врал всем вокруг! Ты и твой отец говорили, что вы за справедливость. Ты действительно думаешь, что убивать наших детей – это справедливо? Ты ведь мог бы работать где угодно во всем мире! Почему ты платишь сегодня каждый день за убийство наших украинских детей?

Когда-то, помимо прочего безумия, ты сказал что я ведьма. Так что знай, я желаю, как и каждая украинская мать, чтобы все наши дети, погибающие в этой войне, снились тебе до конца твоих дней!" – написала Навроцкая в своем Facebook, добавив ужасные кадры вчерашней бомбардировки роддома в Мариуполе.

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