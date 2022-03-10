"Толік, подивись, це все наші українські діти! Це такі ж самі діти, як і твої українські діти. І вбивають їх щодня люди, яким ти зараз лижеш дупу. І вбиваєш цих дітей ти також разом з ними! Щодня ти вбиваєш українських дітей! Коли жереш у ресторані по кілька разів на день, і кормиш там своїх попів та шл**ндр. Коли розводиш там бізнеси і шаверми свої. Коли ти купуєш там свої шмотки і заправляєш свої машини. Ти щодня буквально сплачуєш податок упирям, котрі з твоїх грошей купують ракети, які винищують наших дітей!

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Саме це я тобі сказала у 2014 році! Але ти обрав усі ці роки жити і насолоджуватися зі страждань своїх власних дітей! Ти без кінця брехав, брехав і брехав усім навколо! Ти і твій батько завжди казали, що ви за справедливість. Ти дійсно вважаєш, що вбивати наших дітей це справедливо? Ти ж міг би працювати де завгодно у всьому світі! Чому ти платиш сьогодні щодня за вбивство наших українських дітей?!

Колись, поміж іншого божевілля, ти сказав що я відьма. Тож знай, я бажаю, як і кожна українська мати, щоб усі наші діти, які гинуть у цій війні, снилися тобі до кінця твоїх днів!" – написала Навроцька у своєму Facebook, додавши жахливі кадри вчорашнього бомбардування пологового будинку в Маріуполі.

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