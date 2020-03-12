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Езерский: Степаненко – ключевая фигура для Шахтера и сборной Украины, замены ему нет

13:12 35 Читати українською
Езерский: Степаненко – ключевая фигура для Шахтера и сборной Украины, замены ему нет
Владимир Езерский / фото из открытых источников

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Владимир Езерский не видит в составе "горняков" игрока, который способен заменить Тараса Степаненко.

"Степаненко – ключевая фигура для "горняков" и для сборной Украины. Считаю, что замены ему нет. Есть, конечно, определенный подбор футболистов, и Луиш Каштру будет смотреть, кто из них лучше готов. Того и поставят вместо Степаненко. Но никто не сможет сделать объем черновой работы, который обычно выполняет Тарас.

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Алан Патрик? Бразилец – интересный игрок. У Патрика есть хорошие качества, которые, правда, больше эффективны, когда Шахтер контролирует мяч, диктует условия. Но вот работать в отборе, как Тарас, Алан Патрик, к сожалению, не сможет. В целом, безусловно, возвращение Патрика полезно для "горняков", ведь футболист он опытный и атаке точно добавит мощности", – цитирует Езерского zbirna.com.

Напомним, вчера Тарас Степаненко был прооперирован в Лондоне. По прогнозам медиков Шахтера, хавбеку потребуется для восстановления около месяца.

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