"Малиновский и Коваленко вместе играют за сборную Украины. Конечно, когда есть земляк, тем более в этой команде, можно сказать, играет ведущую роль, то он поможет быстрее влиться и интегрироваться как в быту, так и на футбольном поле.

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Первым обрадовался этой новости главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Почему? Чем больше футболистов из Украины будут играть в ведущих чемпионатах, тем лучше для сборной и украинского футбола.

В ближайшее время у Шахтера подтянется замена Коваленко в лице Жоры Судакова. Я уверен, что игрок не затеряется среди бразильцев, если ему будут доверять. Если ему дадут играть, он к осени может постучать в сборную Украины", – подытожил Езерский в комментарии ТК Футбол.

Заметим, контракт Виктора рассчитан до 2025 года. Украинец будет зарабатывать в Бергамо 2 млн евро за сезон. По данным портала Transfermarkt "горняки" получили около 700 тысяч евро за своего воспитанника.

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