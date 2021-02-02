Екс-захисник Шахтаря і збірної України Володимир Єзерський розповів про своє ставлення до трансферу Віктора Коваленка в Аталанту.

"Маліновський і Коваленко разом грають за збірну України. Звичайно, коли є земляк, тим більше в цій команді, можна сказати, грає провідну роль, то він допоможе швидше влитися й інтегруватися як в побуті, так і на футбольному полі.

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Першим зрадів цій новині головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Чому? Чим більше футболістів з України гратимуть у провідних чемпіонатах, тим краще для збірної й українського футболу.

Найближчим часом у Шахтаря підтягнеться заміна Коваленку в особі Жори Судакова. Я впевнений, що гравець не загубиться серед бразильців, якщо йому будуть довіряти. Якщо йому дадуть грати, він до осені може постукати в збірну України", – підсумував Єзерський у коментарі ТК Футбол.

Зауважимо, контракт Віктора розрахований до 2025 року. Українець зароблятиме в Бергамо 2 млн євро за сезон. За даними порталу Transfermarkt "гірники" отримали близько 700 тисяч євро за свого вихованця.

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