Динамо узнало имя первого соперника на втором тренировочном сборе

Норвежский Стремсгодсет станет одним из соперников киевского Динамо на втором тренировочном сборе в Турции.

Стремсгодсет анонсировал спарринг с киевским Динамо в своем твиттере.

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Сообщается, что Стремсгодсет отправится на сбор в Турцию 28 января. У норвежской команды запланированы контрольные поединки, среди которых и встреча с Динамо. Дата матча пока остается неизвестной.

Напомним, первый межсезонный сбор Динамо в Турции продлится до 28 января. Сразу после спарринга с Кайратом Динамо вернется в Киев, и игроки получат несколько дней отдыха. А со 2 февраля примет старт второй учебно-тренировочный сбор "бело-синих", который также пройдет в Турции и продлится до 16 февраля включительно.

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