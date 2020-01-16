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Динамо узнало имя первого соперника на втором тренировочном сборе

16 января 13:30 290 Читати українською
Динамо узнало имя первого соперника на втором тренировочном сборе
Игроки Динамо / fcdynamo.kiev.ua

Норвежский Стремсгодсет станет одним из соперников киевского Динамо на втором тренировочном сборе в Турции.

Стремсгодсет анонсировал спарринг с киевским Динамо в своем твиттере.

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Сообщается, что Стремсгодсет отправится на сбор в Турцию 28 января. У норвежской команды запланированы контрольные поединки, среди которых и встреча с Динамо. Дата матча пока остается неизвестной.

Напомним, первый межсезонный сбор Динамо в Турции продлится до 28 января. Сразу после спарринга с Кайратом Динамо вернется в Киев, и игроки получат несколько дней отдыха. А со 2 февраля примет старт второй учебно-тренировочный сбор "бело-синих", который также пройдет в Турции и продлится до 16 февраля включительно.

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