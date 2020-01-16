Євтушенко назвав головну мету Динамо на тренувальному зборі

Асистент головного тренера Динамо Вадим Євтушенко прокоментував старт першого збору в Туреччині.

"Початок збору дійсно видається непоганим. Прекрасна погода, гарне поле. Хлопці працюють із великим задоволенням, незважаючи на те, що їм на ходу доводиться освоювати нові вправи. Але після двох тренувань, ми залишаємося задоволеними тим, що бачимо. Зрозуміло, що ще не все виглядає так ідеально, як хотілося б, але це природньо.

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Наше завдання зараз полягає не в тому, щоб отримати якусь якісну картинку в плані футболу. Акцент йде на загальну фізичну підготовку. Незважаючи на те, ми працюємо з м'ячами або без, напрям ми витримуємо. Поки що, перший час, будемо працювати саме в цьому напрямку. Хлопцям потрібно набігати певний кілометраж і одночасно, поступово, знайомитися з принципами тактичних нюансів", – зазначив Євтушенко в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, перший міжсезонний збір Динамо в Туреччині триватиме до 28 січня. Відразу після спарингу з Кайратом Динамо повернеться до Києва, і гравці отримають кілька днів відпочинку. А з 2 лютого візьме старт другої навчально-тренувальний збір "біло-синіх", який також пройде в Туреччині і триватиме до 16 лютого включно.

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