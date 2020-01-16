toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Євтушенко назвав головну мету Динамо на тренувальному зборі

14:50 564 Читать на русском
Євтушенко назвав головну мету Динамо на тренувальному зборі
Вадим Євтушенко / фото: ФК Динамо Київ

Асистент головного тренера Динамо Вадим Євтушенко прокоментував старт першого збору в Туреччині.

"Початок збору дійсно видається непоганим. Прекрасна погода, гарне поле. Хлопці працюють із великим задоволенням, незважаючи на те, що їм на ходу доводиться освоювати нові вправи. Але після двох тренувань, ми залишаємося задоволеними тим, що бачимо. Зрозуміло, що ще не все виглядає так ідеально, як хотілося б, але це природньо.

Динамо дізналось ім'я першого суперника на другому тренувальному зборі

Наше завдання зараз полягає не в тому, щоб отримати якусь якісну картинку в плані футболу. Акцент йде на загальну фізичну підготовку. Незважаючи на те, ми працюємо з м'ячами або без, напрям ми витримуємо. Поки що, перший час, будемо працювати саме в цьому напрямку. Хлопцям потрібно набігати певний кілометраж і одночасно, поступово, знайомитися з принципами тактичних нюансів", – зазначив Євтушенко в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, перший міжсезонний збір Динамо в Туреччині триватиме до 28 січня. Відразу після спарингу з Кайратом Динамо повернеться до Києва, і гравці отримають кілька днів відпочинку. А з 2 лютого візьме старт другої навчально-тренувальний збір "біло-синіх", який також пройде в Туреччині і триватиме до 16 лютого включно.

Збірна України перед Євро-2020: топ-7 кандидатів для Шевченка на випадок форс-мажору

blog_ava
Хаві пояснив, чому він відмовився очолювати Барселону
12:17
2870
Теги
Динамо Динамо Зимові збори Вадим Євтушенко Вадим Євтушенко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Кравець офіційно повернувся в Луго
    Іспанія — 15 січ2173 Кравець офіційно повернувся в Луго
3
год
:
50
хв
Парма
22:15
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук